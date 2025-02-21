통화 / WFCF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WFCF: Where Food Comes From Inc
13.23 USD 0.23 (1.71%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WFCF 환율이 오늘 -1.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.00이고 고가는 13.50이었습니다.
Where Food Comes From Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WFCF News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Advanced Micro Devices, Caterpillar, Ohio Valley Banc and Where Food Comes From
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- Where Food Comes From Q2 Earnings Rise Y/Y Despite Margin Pressures
- Where Food Comes From Q2 2025 slides: Revenue up 3%, sells Progressive Beef stake
- Earnings call transcript: WFCF Q2 2025 sees revenue rise, stock dips
- Where food comes from COO Leann Saunders buys $12,510 in stock
- Where food comes from CFO buys $12,510 in common stock
- Where Food Comes From, Inc. (WFCF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
13.00 13.50
년간 변동
9.45 13.50
- 이전 종가
- 13.46
- 시가
- 13.09
- Bid
- 13.23
- Ask
- 13.53
- 저가
- 13.00
- 고가
- 13.50
- 볼륨
- 17
- 일일 변동
- -1.71%
- 월 변동
- 10.07%
- 6개월 변동
- 16.98%
- 년간 변동율
- 22.50%
20 9월, 토요일