FiyatlarBölümler
Dövizler / WEX
Geri dön - Hisse senetleri

WEX: WEX Inc

163.38 USD 5.07 (3.01%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WEX fiyatı bugün -3.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 161.84 ve Yüksek fiyatı olarak 168.40 aralığında işlem gördü.

WEX Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WEX haberleri

Günlük aralık
161.84 168.40
Yıllık aralık
110.45 217.47
Önceki kapanış
168.45
Açılış
168.18
Satış
163.38
Alış
163.68
Düşük
161.84
Yüksek
168.40
Hacim
1.042 K
Günlük değişim
-3.01%
Aylık değişim
-3.22%
6 aylık değişim
4.54%
Yıllık değişim
-22.02%
21 Eylül, Pazar