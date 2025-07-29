Валюты / WEX
WEX: WEX Inc
172.09 USD 0.31 (0.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WEX за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 169.50, а максимальная — 172.45.
Следите за динамикой WEX Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WEX
Дневной диапазон
169.50 172.45
Годовой диапазон
110.45 217.47
- Предыдущее закрытие
- 171.78
- Open
- 171.32
- Bid
- 172.09
- Ask
- 172.39
- Low
- 169.50
- High
- 172.45
- Объем
- 474
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 1.94%
- 6-месячное изменение
- 10.11%
- Годовое изменение
- -17.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.