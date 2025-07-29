Divisas / WEX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WEX: WEX Inc
167.37 USD 4.72 (2.74%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WEX de hoy ha cambiado un -2.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 166.88, mientras que el máximo ha alcanzado 174.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WEX Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WEX News
- WEX or V: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Why Wex (WEX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Should Value Investors Buy PagSeguro Digital (PAGS) Stock?
- Best Value Stocks to Buy for September 4th
- Are Investors Undervaluing Evertec (EVTC) Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Visa, Mastercard, Fiserv, PayPal Holdings and WEX
- 5 Financial Transaction Stocks in Focus Amid Strong Cross-Border Volumes
- Exclusive: WEX partners with Trulioo to enhance fraud prevention in Europe
- WEX vs. V: Which Stock Is the Better Value Option?
- Why Is Wex (WEX) Down 2.6% Since Last Earnings Report?
- Here's Why Wex (WEX) is a Strong Value Stock
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Wex (WEX)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Here's Why Wex (WEX) is a Strong Momentum Stock
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Are Investors Undervaluing WEX (WEX) Right Now?
- All You Need to Know About Wex (WEX) Rating Upgrade to Strong Buy
- WEX or V: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Why Wex (WEX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Wex (WEX) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Should OppFi Shares Be in Your Portfolio Pre-Q2 Earnings?
- WEX stock price target raised to $185 from $150 at Mizuho
- WEX Stock Rallies 6.5% Since Q2 Earnings & Revenue Beat
- Is WEX (WEX) Stock Undervalued Right Now?
Rango diario
166.88 174.70
Rango anual
110.45 217.47
- Cierres anteriores
- 172.09
- Open
- 170.85
- Bid
- 167.37
- Ask
- 167.67
- Low
- 166.88
- High
- 174.70
- Volumen
- 1.239 K
- Cambio diario
- -2.74%
- Cambio mensual
- -0.85%
- Cambio a 6 meses
- 7.09%
- Cambio anual
- -20.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B