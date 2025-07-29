통화 / WEX
WEX: WEX Inc
163.38 USD 5.07 (3.01%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WEX 환율이 오늘 -3.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 161.84이고 고가는 168.40이었습니다.
WEX Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
161.84 168.40
년간 변동
110.45 217.47
- 이전 종가
- 168.45
- 시가
- 168.18
- Bid
- 163.38
- Ask
- 163.68
- 저가
- 161.84
- 고가
- 168.40
- 볼륨
- 1.042 K
- 일일 변동
- -3.01%
- 월 변동
- -3.22%
- 6개월 변동
- 4.54%
- 년간 변동율
- -22.02%
