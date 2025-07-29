クォートセクション
通貨 / WEX
株に戻る

WEX: WEX Inc

168.45 USD 1.08 (0.65%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WEXの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり168.05の安値と170.51の高値で取引されました。

WEX Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WEX News

1日のレンジ
168.05 170.51
1年のレンジ
110.45 217.47
以前の終値
167.37
始値
170.34
買値
168.45
買値
168.75
安値
168.05
高値
170.51
出来高
528
1日の変化
0.65%
1ヶ月の変化
-0.21%
6ヶ月の変化
7.78%
1年の変化
-19.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K