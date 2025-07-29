通貨 / WEX
WEX: WEX Inc
168.45 USD 1.08 (0.65%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WEXの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり168.05の安値と170.51の高値で取引されました。
WEX Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WEX News
- WEX or V: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Why Wex (WEX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Should Value Investors Buy PagSeguro Digital (PAGS) Stock?
- Best Value Stocks to Buy for September 4th
- Are Investors Undervaluing Evertec (EVTC) Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Visa, Mastercard, Fiserv, PayPal Holdings and WEX
- 5 Financial Transaction Stocks in Focus Amid Strong Cross-Border Volumes
- Exclusive: WEX partners with Trulioo to enhance fraud prevention in Europe
- WEX vs. V: Which Stock Is the Better Value Option?
- Why Is Wex (WEX) Down 2.6% Since Last Earnings Report?
- Here's Why Wex (WEX) is a Strong Value Stock
- Jack Henry & Associates: Shares Aren't As Cheap As I Would Like Them To Be (NASDAQ:JKHY)
- Wex (WEX)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Here's Why Wex (WEX) is a Strong Momentum Stock
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Are Investors Undervaluing WEX (WEX) Right Now?
- All You Need to Know About Wex (WEX) Rating Upgrade to Strong Buy
- Wex (WEX) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Should OppFi Shares Be in Your Portfolio Pre-Q2 Earnings?
- WEX stock price target raised to $185 from $150 at Mizuho
- WEX Stock Rallies 6.5% Since Q2 Earnings & Revenue Beat
- Is WEX (WEX) Stock Undervalued Right Now?
1日のレンジ
168.05 170.51
1年のレンジ
110.45 217.47
- 以前の終値
- 167.37
- 始値
- 170.34
- 買値
- 168.45
- 買値
- 168.75
- 安値
- 168.05
- 高値
- 170.51
- 出来高
- 528
- 1日の変化
- 0.65%
- 1ヶ月の変化
- -0.21%
- 6ヶ月の変化
- 7.78%
- 1年の変化
- -19.60%
