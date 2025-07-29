Währungen / WEX
WEX: WEX Inc
168.45 USD 1.08 (0.65%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WEX hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 168.05 bis zu einem Hoch von 170.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die WEX Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
168.05 170.51
Jahresspanne
110.45 217.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 167.37
- Eröffnung
- 170.34
- Bid
- 168.45
- Ask
- 168.75
- Tief
- 168.05
- Hoch
- 170.51
- Volumen
- 528
- Tagesänderung
- 0.65%
- Monatsänderung
- -0.21%
- 6-Monatsänderung
- 7.78%
- Jahresänderung
- -19.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K