168.45 USD 1.08 (0.65%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WEX hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 168.05 bis zu einem Hoch von 170.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die WEX Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
168.05 170.51
Jahresspanne
110.45 217.47
Vorheriger Schlusskurs
167.37
Eröffnung
170.34
Bid
168.45
Ask
168.75
Tief
168.05
Hoch
170.51
Volumen
528
Tagesänderung
0.65%
Monatsänderung
-0.21%
6-Monatsänderung
7.78%
Jahresänderung
-19.60%
