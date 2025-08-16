Dövizler / WES
WES: Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limite
38.36 USD 0.16 (0.42%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WES fiyatı bugün -0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.01 ve Yüksek fiyatı olarak 38.50 aralığında işlem gördü.
Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limite hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WES haberleri
Günlük aralık
38.01 38.50
Yıllık aralık
33.60 43.33
- Önceki kapanış
- 38.52
- Açılış
- 38.45
- Satış
- 38.36
- Alış
- 38.66
- Düşük
- 38.01
- Yüksek
- 38.50
- Hacim
- 2.573 K
- Günlük değişim
- -0.42%
- Aylık değişim
- -1.92%
- 6 aylık değişim
- -7.25%
- Yıllık değişim
- 0.52%
21 Eylül, Pazar