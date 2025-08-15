Divisas / WES
WES: Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limite
38.31 USD 0.04 (0.10%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WES de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.18, mientras que el máximo ha alcanzado 38.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limite. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
38.18 38.66
Rango anual
33.60 43.33
- Cierres anteriores
- 38.27
- Open
- 38.26
- Bid
- 38.31
- Ask
- 38.61
- Low
- 38.18
- High
- 38.66
- Volumen
- 2.389 K
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- -2.05%
- Cambio a 6 meses
- -7.37%
- Cambio anual
- 0.39%
