WES: Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limite

38.52 USD 0.21 (0.55%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WES hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.31 bis zu einem Hoch von 38.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limite-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
38.31 38.68
Jahresspanne
33.60 43.33
Vorheriger Schlusskurs
38.31
Eröffnung
38.45
Bid
38.52
Ask
38.82
Tief
38.31
Hoch
38.68
Volumen
1.385 K
Tagesänderung
0.55%
Monatsänderung
-1.51%
6-Monatsänderung
-6.87%
Jahresänderung
0.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
