WES: Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limite
38.52 USD 0.21 (0.55%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WES hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.31 bis zu einem Hoch von 38.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limite-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WES News
Tagesspanne
38.31 38.68
Jahresspanne
33.60 43.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.31
- Eröffnung
- 38.45
- Bid
- 38.52
- Ask
- 38.82
- Tief
- 38.31
- Hoch
- 38.68
- Volumen
- 1.385 K
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- -1.51%
- 6-Monatsänderung
- -6.87%
- Jahresänderung
- 0.94%
