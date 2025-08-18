Devises / WES
WES: Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limite
38.36 USD 0.16 (0.42%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WES a changé de -0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.01 et à un maximum de 38.50.
Suivez la dynamique Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limite. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WES Nouvelles
Range quotidien
38.01 38.50
Range Annuel
33.60 43.33
- Clôture Précédente
- 38.52
- Ouverture
- 38.45
- Bid
- 38.36
- Ask
- 38.66
- Plus Bas
- 38.01
- Plus Haut
- 38.50
- Volume
- 2.573 K
- Changement quotidien
- -0.42%
- Changement Mensuel
- -1.92%
- Changement à 6 Mois
- -7.25%
- Changement Annuel
- 0.52%
20 septembre, samedi