WES: Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limite
38.27 USD 0.23 (0.60%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WES за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.04, а максимальная — 38.45.
Следите за динамикой Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limite. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WES
Дневной диапазон
38.04 38.45
Годовой диапазон
33.60 43.33
- Предыдущее закрытие
- 38.04
- Open
- 38.45
- Bid
- 38.27
- Ask
- 38.57
- Low
- 38.04
- High
- 38.45
- Объем
- 1.729 K
- Дневное изменение
- 0.60%
- Месячное изменение
- -2.15%
- 6-месячное изменение
- -7.47%
- Годовое изменение
- 0.29%
