Dövizler / WEED
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WEED: Listed Funds Trust Roundhill Cannabis ETF
18.96 USD 0.28 (1.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WEED fiyatı bugün -1.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.26 ve Yüksek fiyatı olarak 19.08 aralığında işlem gördü.
Listed Funds Trust Roundhill Cannabis ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WEED haberleri
- Canopy Growth, Tom Stewart’ı kalıcı CFO olarak atadı
- Canopy Growth 50 milyon dolarlık borç ödemesini planlanandan önce tamamladı
- Stock Market Sizzles In The Summer And Heats Up Funds, Too
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- Top-Performing ETF Areas of August That Are Up At Least 20%
- Canopy Growth stock tumbles after announcing $200 million share sale plan
- Canopy USA names cannabis industry veteran as new VP of brand sales
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Explainer-How US marijuana reclassification could help cannabis companies
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
- A cardiologist shared 4 seemingly healthy habits that can lead to heart failure, from too much protein to overdoing workouts
- Big Alcohol prepares to fight back as buzzy cannabis drinks steal sales
- The Zacks Analyst Blog Highlights WEED, BDRY, ETHV, APED and REMX
- Best-Performing ETF Areas of Last Week
- Canopy Growth appoints Tom Stewart as interim CFO
- Earnings call transcript: Canopy Growth Q4 2025 sees improved cash flow, restructuring efforts
- Are These ETFs Cheap Yet? Crypto, Cannabis, Chips
- Canopy Growth’s stock falls to all-time low on pot company’s share-sale plans
- Cannabis cafes could soon start sprouting throughout the Bay Area
Günlük aralık
18.26 19.08
Yıllık aralık
8.85 33.18
- Önceki kapanış
- 19.24
- Açılış
- 19.08
- Satış
- 18.96
- Alış
- 19.26
- Düşük
- 18.26
- Yüksek
- 19.08
- Hacim
- 90
- Günlük değişim
- -1.46%
- Aylık değişim
- -13.82%
- 6 aylık değişim
- 68.83%
- Yıllık değişim
- -37.47%
21 Eylül, Pazar