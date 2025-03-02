クォートセクション
通貨 / WEED
WEED: Listed Funds Trust Roundhill Cannabis ETF

19.24 USD 0.86 (4.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WEEDの今日の為替レートは、4.68%変化しました。日中、通貨は1あたり18.03の安値と19.29の高値で取引されました。

Listed Funds Trust Roundhill Cannabis ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.03 19.29
1年のレンジ
8.85 33.18
以前の終値
18.38
始値
18.40
買値
19.24
買値
19.54
安値
18.03
高値
19.29
出来高
86
1日の変化
4.68%
1ヶ月の変化
-12.55%
6ヶ月の変化
71.33%
1年の変化
-36.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K