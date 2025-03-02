通貨 / WEED
WEED: Listed Funds Trust Roundhill Cannabis ETF
19.24 USD 0.86 (4.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WEEDの今日の為替レートは、4.68%変化しました。日中、通貨は1あたり18.03の安値と19.29の高値で取引されました。
Listed Funds Trust Roundhill Cannabis ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WEED News
- Canopy Growth、Tom Stewartを正式CFOに任命
- Canopy Growth、予定より早く5000万ドルの債務前払いを完了
- Stock Market Sizzles In The Summer And Heats Up Funds, Too
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- Top-Performing ETF Areas of August That Are Up At Least 20%
- Canopy Growth stock tumbles after announcing $200 million share sale plan
- Canopy USA names cannabis industry veteran as new VP of brand sales
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Explainer-How US marijuana reclassification could help cannabis companies
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
- A cardiologist shared 4 seemingly healthy habits that can lead to heart failure, from too much protein to overdoing workouts
- Big Alcohol prepares to fight back as buzzy cannabis drinks steal sales
- The Zacks Analyst Blog Highlights WEED, BDRY, ETHV, APED and REMX
- Best-Performing ETF Areas of Last Week
- Canopy Growth appoints Tom Stewart as interim CFO
- Earnings call transcript: Canopy Growth Q4 2025 sees improved cash flow, restructuring efforts
- Are These ETFs Cheap Yet? Crypto, Cannabis, Chips
- Canopy Growth’s stock falls to all-time low on pot company’s share-sale plans
- Cannabis cafes could soon start sprouting throughout the Bay Area
1日のレンジ
18.03 19.29
1年のレンジ
8.85 33.18
- 以前の終値
- 18.38
- 始値
- 18.40
- 買値
- 19.24
- 買値
- 19.54
- 安値
- 18.03
- 高値
- 19.29
- 出来高
- 86
- 1日の変化
- 4.68%
- 1ヶ月の変化
- -12.55%
- 6ヶ月の変化
- 71.33%
- 1年の変化
- -36.54%
