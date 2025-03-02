Divisas / WEED
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WEED: Listed Funds Trust Roundhill Cannabis ETF
18.38 USD 0.07 (0.38%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WEED de hoy ha cambiado un -0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.13, mientras que el máximo ha alcanzado 18.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Listed Funds Trust Roundhill Cannabis ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WEED News
- Canopy Growth nombra a Tom Stewart como director financiero permanente
- Canopy Growth nombra a Tom Stewart como director financiero permanente
- Canopy Growth completa el pago anticipado de deuda de 50 millones de dólares antes de lo previsto
- Canopy Growth completa pago anticipado de deuda de $50 millones antes de lo previsto
- Stock Market Sizzles In The Summer And Heats Up Funds, Too
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- Top-Performing ETF Areas of August That Are Up At Least 20%
- Canopy Growth stock tumbles after announcing $200 million share sale plan
- Canopy USA names cannabis industry veteran as new VP of brand sales
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Explainer-How US marijuana reclassification could help cannabis companies
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
- A cardiologist shared 4 seemingly healthy habits that can lead to heart failure, from too much protein to overdoing workouts
- Big Alcohol prepares to fight back as buzzy cannabis drinks steal sales
- The Zacks Analyst Blog Highlights WEED, BDRY, ETHV, APED and REMX
- Best-Performing ETF Areas of Last Week
- Canopy Growth appoints Tom Stewart as interim CFO
- Earnings call transcript: Canopy Growth Q4 2025 sees improved cash flow, restructuring efforts
- Are These ETFs Cheap Yet? Crypto, Cannabis, Chips
- Canopy Growth’s stock falls to all-time low on pot company’s share-sale plans
- Cannabis cafes could soon start sprouting throughout the Bay Area
Rango diario
18.13 18.70
Rango anual
8.85 33.18
- Cierres anteriores
- 18.45
- Open
- 18.54
- Bid
- 18.38
- Ask
- 18.68
- Low
- 18.13
- High
- 18.70
- Volumen
- 52
- Cambio diario
- -0.38%
- Cambio mensual
- -16.45%
- Cambio a 6 meses
- 63.67%
- Cambio anual
- -39.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B