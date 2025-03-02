Валюты / WEED
WEED: Listed Funds Trust Roundhill Cannabis ETF
18.45 USD 0.95 (5.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WEED за сегодня изменился на 5.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.76, а максимальная — 18.60.
Следите за динамикой Listed Funds Trust Roundhill Cannabis ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.76 18.60
Годовой диапазон
8.85 33.18
- Предыдущее закрытие
- 17.50
- Open
- 17.77
- Bid
- 18.45
- Ask
- 18.75
- Low
- 17.76
- High
- 18.60
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- 5.43%
- Месячное изменение
- -16.14%
- 6-месячное изменение
- 64.29%
- Годовое изменение
- -39.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.