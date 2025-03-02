Währungen / WEED
WEED: Listed Funds Trust Roundhill Cannabis ETF
18.64 USD 0.60 (3.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WEED hat sich für heute um -3.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.33 bis zu einem Hoch von 19.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Listed Funds Trust Roundhill Cannabis ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.33 19.08
Jahresspanne
8.85 33.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.24
- Eröffnung
- 19.08
- Bid
- 18.64
- Ask
- 18.94
- Tief
- 18.33
- Hoch
- 19.08
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- -3.12%
- Monatsänderung
- -15.27%
- 6-Monatsänderung
- 65.98%
- Jahresänderung
- -38.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K