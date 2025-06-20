FiyatlarBölümler
Dövizler / WCC
Geri dön - Hisse senetleri

WCC: WESCO International Inc

209.06 USD 5.84 (2.72%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WCC fiyatı bugün -2.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 207.39 ve Yüksek fiyatı olarak 216.47 aralığında işlem gördü.

WESCO International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WCC haberleri

Günlük aralık
207.39 216.47
Yıllık aralık
125.20 228.35
Önceki kapanış
214.90
Açılış
216.47
Satış
209.06
Alış
209.36
Düşük
207.39
Yüksek
216.47
Hacim
1.497 K
Günlük değişim
-2.72%
Aylık değişim
-2.98%
6 aylık değişim
37.31%
Yıllık değişim
23.87%
21 Eylül, Pazar