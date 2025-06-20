통화 / WCC
WCC: WESCO International Inc
209.06 USD 5.84 (2.72%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WCC 환율이 오늘 -2.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 207.39이고 고가는 216.47이었습니다.
WESCO International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WCC News
일일 변동 비율
207.39 216.47
년간 변동
125.20 228.35
- 이전 종가
- 214.90
- 시가
- 216.47
- Bid
- 209.06
- Ask
- 209.36
- 저가
- 207.39
- 고가
- 216.47
- 볼륨
- 1.497 K
- 일일 변동
- -2.72%
- 월 변동
- -2.98%
- 6개월 변동
- 37.31%
- 년간 변동율
- 23.87%
