Валюты / WCC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WCC: WESCO International Inc
215.81 USD 1.09 (0.51%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WCC за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 209.35, а максимальная — 216.70.
Следите за динамикой WESCO International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WCC
- United Rentals stock price target raised to $1,075 by KeyBanc on data center growth
- Wesco appoints Daniel Castillo to lead electrical unit
- Wesco Intl stock hits all-time high at 219.13 USD
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Davis Opportunity Fund 2025 Semi-Annual Review
- Wesco (WCC) Q2 Revenue Rises 7.7%
- WESCO International, Inc. (WCC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- WESCO International, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WCC)
- Earnings call transcript: WESCO Q2 2025 reports earnings beat, stock dips
- Wesco International (WCC) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Wesco Q2 2025 presentation: data center sales top $1B, outlook raised
- Wesco International (WCC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wesco International beats Q2 estimates as data center sales soar
- WESCO earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Wesco Intl stock hits all-time high at 216.63 USD
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Wesco International amends bylaws to allow stockholders to request special meetings
- This Centene Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday
- Stephens downgrades WESCO International stock to Equal Weight despite raising price target
- This fund manager picked four industrial winners a year ago. Here are his latest picks.
- Wesco Publishes 2025 Sustainability Report
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- Wesco Announces Wesco Cares Champion of the Year Award Winner and Celebrates Annual Day of Caring
- Wesco International EVP Wolf sells $550k in stock
Дневной диапазон
209.35 216.70
Годовой диапазон
125.20 228.35
- Предыдущее закрытие
- 214.72
- Open
- 215.73
- Bid
- 215.81
- Ask
- 216.11
- Low
- 209.35
- High
- 216.70
- Объем
- 2.436 K
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- 41.75%
- Годовое изменение
- 27.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.