215.81 USD 1.09 (0.51%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WCC за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 209.35, а максимальная — 216.70.

Следите за динамикой WESCO International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости WCC

Дневной диапазон
209.35 216.70
Годовой диапазон
125.20 228.35
Предыдущее закрытие
214.72
Open
215.73
Bid
215.81
Ask
216.11
Low
209.35
High
216.70
Объем
2.436 K
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
41.75%
Годовое изменение
27.87%
