WCC: WESCO International Inc

214.90 USD 0.44 (0.21%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WCC hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 213.08 bis zu einem Hoch von 216.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die WESCO International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
213.08 216.87
Jahresspanne
125.20 228.35
Vorheriger Schlusskurs
214.46
Eröffnung
216.21
Bid
214.90
Ask
215.20
Tief
213.08
Hoch
216.87
Volumen
974
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
-0.27%
6-Monatsänderung
41.15%
Jahresänderung
27.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K