Währungen / WCC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WCC: WESCO International Inc
214.90 USD 0.44 (0.21%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WCC hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 213.08 bis zu einem Hoch von 216.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die WESCO International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WCC News
- United Rentals stock price target raised to $1,075 by KeyBanc on data center growth
- Wesco appoints Daniel Castillo to lead electrical unit
- Wesco Intl stock hits all-time high at 219.13 USD
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Davis Opportunity Fund 2025 Semi-Annual Review
- Wesco (WCC) Q2 Revenue Rises 7.7%
- WESCO International, Inc. (WCC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- WESCO International, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WCC)
- Earnings call transcript: WESCO Q2 2025 reports earnings beat, stock dips
- Wesco International (WCC) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Wesco Q2 2025 presentation: data center sales top $1B, outlook raised
- Wesco International (WCC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wesco International beats Q2 estimates as data center sales soar
- WESCO earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Wesco Intl stock hits all-time high at 216.63 USD
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Wesco International amends bylaws to allow stockholders to request special meetings
- This Centene Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday
- Stephens downgrades WESCO International stock to Equal Weight despite raising price target
- This fund manager picked four industrial winners a year ago. Here are his latest picks.
- Wesco Publishes 2025 Sustainability Report
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- Wesco Announces Wesco Cares Champion of the Year Award Winner and Celebrates Annual Day of Caring
- Wesco International EVP Wolf sells $550k in stock
Tagesspanne
213.08 216.87
Jahresspanne
125.20 228.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 214.46
- Eröffnung
- 216.21
- Bid
- 214.90
- Ask
- 215.20
- Tief
- 213.08
- Hoch
- 216.87
- Volumen
- 974
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- -0.27%
- 6-Monatsänderung
- 41.15%
- Jahresänderung
- 27.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K