WCBR: WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR fiyatı bugün -4.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.70 ve Yüksek fiyatı olarak 31.95 aralığında işlem gördü.
WisdomTree Cybersecurity Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
WCBR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün WisdomTree Cybersecurity Fund hisse senedi 30.80 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 30.70 - 31.95 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.29 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 85 değerine ulaştı. WCBR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
WisdomTree Cybersecurity Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
WisdomTree Cybersecurity Fund hisse senedi şu anda 30.80 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.64% ve USD değerlerini izler. WCBR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
WCBR hisse senedi nasıl alınır?
WisdomTree Cybersecurity Fund hisselerini şu anki 30.80 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 30.80 ve Ask 31.10 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 85 ve günlük değişim oranı -3.60% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte WCBR fiyat hareketlerini takip edin.
WCBR hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
WisdomTree Cybersecurity Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.34 - 32.71 ve mevcut fiyatı 30.80 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 30.80 veya Ask 31.10 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.25% ve 6 aylık değişim oranı 8.60% değerlerini karşılaştırır. WCBR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
WisdomTree Cybersecurity Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
WisdomTree Cybersecurity Fund hisse senedi yıllık olarak 32.71 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.34 - 32.71). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.29 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak WisdomTree Cybersecurity Fund performansını takip edin.
WisdomTree Cybersecurity Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.34 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 30.80 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.34 - 32.71 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki WCBR fiyat hareketlerini izleyin.
WCBR hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
WisdomTree Cybersecurity Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 32.29 ve yıllık değişim oranı 18.64% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 32.29
- Açılış
- 31.95
- Satış
- 30.80
- Alış
- 31.10
- Düşük
- 30.70
- Yüksek
- 31.95
- Hacim
- 85
- Günlük değişim
- -4.61%
- Aylık değişim
- -1.25%
- 6 aylık değişim
- 8.60%
- Yıllık değişim
- 18.64%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-94.837 B
- Önceki
- $-85.541 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 0.0%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 4.2%
- Açıklanan
- -6.858 M
- Beklenti
- 0.315 M
- Önceki
- -0.961 M
- Açıklanan
- 1.334 M
- Beklenti
- -0.345 M
- Önceki
- -0.770 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 4.00%
- Beklenti
- Önceki
- 4.25%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki