WCBR: WisdomTree Cybersecurity Fund
A taxa do WCBR para hoje mudou para -4.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.70 e o mais alto foi 31.95.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Cybersecurity Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WCBR Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WCBR hoje?
Hoje WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) está avaliado em 30.80. O instrumento é negociado dentro de 30.70 - 31.95, o fechamento de ontem foi 32.29, e o volume de negociação atingiu 85. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WCBR em tempo real.
As ações de WisdomTree Cybersecurity Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree Cybersecurity Fund está avaliado em 30.80. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.64% e USD. Monitore os movimentos de WCBR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WCBR?
Você pode comprar ações de WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) pelo preço atual 30.80. Ordens geralmente são executadas perto de 30.80 ou 31.10, enquanto 85 e -3.60% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WCBR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WCBR?
Investir em WisdomTree Cybersecurity Fund envolve considerar a faixa anual 23.34 - 32.71 e o preço atual 30.80. Muitos comparam -1.25% e 8.60% antes de enviar ordens em 30.80 ou 31.10. Estude as mudanças diárias de preço de WCBR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Cybersecurity Fund?
O maior preço de WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) no último ano foi 32.71. As ações oscilaram bastante dentro de 23.34 - 32.71, e a comparação com 32.29 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Cybersecurity Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Cybersecurity Fund?
O menor preço de WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) no ano foi 23.34. A comparação com o preço atual 30.80 e 23.34 - 32.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WCBR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WCBR?
No passado WisdomTree Cybersecurity Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.29 e 18.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.29
- Open
- 31.95
- Bid
- 30.80
- Ask
- 31.10
- Low
- 30.70
- High
- 31.95
- Volume
- 85
- Mudança diária
- -4.61%
- Mudança mensal
- -1.25%
- Mudança de 6 meses
- 8.60%
- Mudança anual
- 18.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.1%
- Prév.
- 3.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.3%
- Prév.
- 2.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 7.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.