WCBR: WisdomTree Cybersecurity Fund
Der Wechselkurs von WCBR hat sich für heute um -4.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.70 bis zu einem Hoch von 31.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Cybersecurity Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WCBR heute?
Die Aktie von WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) notiert heute bei 30.80. Sie wird innerhalb einer Spanne von 30.70 - 31.95 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.29 und das Handelsvolumen erreichte 85. Das Live-Chart von WCBR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WCBR Dividenden?
WisdomTree Cybersecurity Fund wird derzeit mit 30.80 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WCBR zu verfolgen.
Wie kaufe ich WCBR-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) zum aktuellen Kurs von 30.80 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.80 oder 31.10 platziert, während 85 und -3.60% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WCBR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WCBR-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree Cybersecurity Fund müssen die jährliche Spanne 23.34 - 32.71 und der aktuelle Kurs 30.80 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.25% und 8.60%, bevor sie Orders zu 30.80 oder 31.10 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WCBR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Cybersecurity Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) im vergangenen Jahr lag bei 32.71. Innerhalb von 23.34 - 32.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Cybersecurity Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Cybersecurity Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) im Laufe des Jahres betrug 23.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.80 und der Spanne 23.34 - 32.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WCBR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WCBR statt?
WisdomTree Cybersecurity Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.29 und 18.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.29
- Eröffnung
- 31.95
- Bid
- 30.80
- Ask
- 31.10
- Tief
- 30.70
- Hoch
- 31.95
- Volumen
- 85
- Tagesänderung
- -4.61%
- Monatsänderung
- -1.25%
- 6-Monatsänderung
- 8.60%
- Jahresänderung
- 18.64%
- Akt
-
- Erw
- $-94.837 B
- Vorh
- $-85.541 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 0.0%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 4.2%
- Akt
- -6.858 M
- Erw
- 0.315 M
- Vorh
- -0.961 M
- Akt
- 1.334 M
- Erw
- -0.345 M
- Vorh
- -0.770 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.00%
- Erw
- Vorh
- 4.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh