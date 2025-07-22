CotationsSections
Devises / WCBR
WCBR: WisdomTree Cybersecurity Fund

30.80 USD 1.49 (4.61%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WCBR a changé de -4.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.70 et à un maximum de 31.95.

Suivez la dynamique WisdomTree Cybersecurity Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action WCBR aujourd'hui ?

L'action WisdomTree Cybersecurity Fund est cotée à 30.80 aujourd'hui. Elle se négocie dans 30.70 - 31.95, a clôturé hier à 32.29 et son volume d'échange a atteint 85. Le graphique en temps réel du cours de WCBR présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree Cybersecurity Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree Cybersecurity Fund est actuellement valorisé à 30.80. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WCBR.

Comment acheter des actions WCBR ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Cybersecurity Fund au cours actuel de 30.80. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.80 ou de 31.10, le 85 et le -3.60% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WCBR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action WCBR ?

Investir dans WisdomTree Cybersecurity Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.34 - 32.71 et le prix actuel 30.80. Beaucoup comparent -1.25% et 8.60% avant de passer des ordres à 30.80 ou 31.10. Consultez le graphique du cours de WCBR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Cybersecurity Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree Cybersecurity Fund l'année dernière était 32.71. Au cours de 23.34 - 32.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.29 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Cybersecurity Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Cybersecurity Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) sur l'année a été 23.34. Sa comparaison avec 30.80 et 23.34 - 32.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WCBR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action WCBR a-t-elle été divisée ?

WisdomTree Cybersecurity Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.29 et 18.64% après les opérations sur titres.

Range quotidien
30.70 31.95
Range Annuel
23.34 32.71
Clôture Précédente
32.29
Ouverture
31.95
Bid
30.80
Ask
31.10
Plus Bas
30.70
Plus Haut
31.95
Volume
85
Changement quotidien
-4.61%
Changement Mensuel
-1.25%
Changement à 6 Mois
8.60%
Changement Annuel
18.64%
30 octobre, jeudi
12:30
USD
GDP q/q
Act
Fcst
3.1%
Prev
3.8%
12:30
USD
PCE réel t/t
Act
Fcst
2.3%
Prev
2.5%
12:30
USD
PIB Ventes t/t
Act
Fcst
4.6%
Prev
7.5%
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:55
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev