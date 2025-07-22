QuotazioniSezioni
WCBR: WisdomTree Cybersecurity Fund

30.80 USD 1.49 (4.61%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WCBR ha avuto una variazione del -4.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.70 e ad un massimo di 31.95.

Segui le dinamiche di WisdomTree Cybersecurity Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni WCBR oggi?

Oggi le azioni WisdomTree Cybersecurity Fund sono prezzate a 30.80. Viene scambiato all'interno di 30.70 - 31.95, la chiusura di ieri è stata 32.29 e il volume degli scambi ha raggiunto 85. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WCBR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree Cybersecurity Fund pagano dividendi?

WisdomTree Cybersecurity Fund è attualmente valutato a 30.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WCBR.

Come acquistare azioni WCBR?

Puoi acquistare azioni WisdomTree Cybersecurity Fund al prezzo attuale di 30.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.80 o 31.10, mentre 85 e -3.60% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WCBR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WCBR?

Investire in WisdomTree Cybersecurity Fund implica considerare l'intervallo annuale 23.34 - 32.71 e il prezzo attuale 30.80. Molti confrontano -1.25% e 8.60% prima di effettuare ordini su 30.80 o 31.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WCBR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Cybersecurity Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree Cybersecurity Fund nell'ultimo anno è stato 32.71. All'interno di 23.34 - 32.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.29 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Cybersecurity Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Cybersecurity Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) nel corso dell'anno è stato 23.34. Confrontandolo con gli attuali 30.80 e 23.34 - 32.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WCBR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WCBR?

WisdomTree Cybersecurity Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.29 e 18.64%.

Intervallo Giornaliero
30.70 31.95
Intervallo Annuale
23.34 32.71
Chiusura Precedente
32.29
Apertura
31.95
Bid
30.80
Ask
31.10
Minimo
30.70
Massimo
31.95
Volume
85
Variazione giornaliera
-4.61%
Variazione Mensile
-1.25%
Variazione Semestrale
8.60%
Variazione Annuale
18.64%
