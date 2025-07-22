- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WCBR: WisdomTree Cybersecurity Fund
Il tasso di cambio WCBR ha avuto una variazione del -4.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.70 e ad un massimo di 31.95.
Segui le dinamiche di WisdomTree Cybersecurity Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WCBR News
- Make a Hack-Proof Portfolio With Cybersecurity ETFs
- Global Exchange: How Investors In Asia Pacific Markets Are Positioning For What's Next
- An Unsustainable Equilibrium
- This Week In Markets: Earnings, Inflation, And Geopolitical Shifts
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- Cybersecurity: From National Security To The Corporate Balance Sheet
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- WCBR: Cybersecurity Stocks Setting Up Well Into Q4 (Rating Upgrade) (NASDAQ:WCBR)
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- Stay Long Tech And Growth
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- The Cybersecurity Crossroads: How Public Companies Are Defending A Digital World In 2025
- Beyond The Buzz - Segmenting AI Exposure
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WCBR oggi?
Oggi le azioni WisdomTree Cybersecurity Fund sono prezzate a 30.80. Viene scambiato all'interno di 30.70 - 31.95, la chiusura di ieri è stata 32.29 e il volume degli scambi ha raggiunto 85. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WCBR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree Cybersecurity Fund pagano dividendi?
WisdomTree Cybersecurity Fund è attualmente valutato a 30.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WCBR.
Come acquistare azioni WCBR?
Puoi acquistare azioni WisdomTree Cybersecurity Fund al prezzo attuale di 30.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.80 o 31.10, mentre 85 e -3.60% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WCBR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WCBR?
Investire in WisdomTree Cybersecurity Fund implica considerare l'intervallo annuale 23.34 - 32.71 e il prezzo attuale 30.80. Molti confrontano -1.25% e 8.60% prima di effettuare ordini su 30.80 o 31.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WCBR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Cybersecurity Fund?
Il prezzo massimo di WisdomTree Cybersecurity Fund nell'ultimo anno è stato 32.71. All'interno di 23.34 - 32.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.29 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Cybersecurity Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Cybersecurity Fund?
Il prezzo più basso di WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) nel corso dell'anno è stato 23.34. Confrontandolo con gli attuali 30.80 e 23.34 - 32.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WCBR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WCBR?
WisdomTree Cybersecurity Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.29 e 18.64%.
- Chiusura Precedente
- 32.29
- Apertura
- 31.95
- Bid
- 30.80
- Ask
- 31.10
- Minimo
- 30.70
- Massimo
- 31.95
- Volume
- 85
- Variazione giornaliera
- -4.61%
- Variazione Mensile
- -1.25%
- Variazione Semestrale
- 8.60%
- Variazione Annuale
- 18.64%
- Agire
-
- Fcst
- $-94.837 B
- Prev
- $-85.541 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 0.0%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 4.2%
- Agire
- -6.858 M
- Fcst
- 0.315 M
- Prev
- -0.961 M
- Agire
- 1.334 M
- Fcst
- -0.345 M
- Prev
- -0.770 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 4.00%
- Fcst
- Prev
- 4.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev