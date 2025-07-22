КотировкиРазделы
WCBR: WisdomTree Cybersecurity Fund

30.80 USD 1.49 (4.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WCBR за сегодня изменился на -4.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.70, а максимальная — 31.95.

Следите за динамикой WisdomTree Cybersecurity Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WCBR сегодня?

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) сегодня оценивается на уровне 30.80. Инструмент торгуется в пределах 30.70 - 31.95, вчерашнее закрытие составило 32.29, а торговый объем достиг 85. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WCBR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Cybersecurity Fund?

WisdomTree Cybersecurity Fund в настоящее время оценивается в 30.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.64% и USD. Отслеживайте движения WCBR на графике в реальном времени.

Как купить акции WCBR?

Вы можете купить акции WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) по текущей цене 30.80. Ордера обычно размещаются около 30.80 или 31.10, тогда как 85 и -3.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WCBR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WCBR?

Инвестирование в WisdomTree Cybersecurity Fund предполагает учет годового диапазона 23.34 - 32.71 и текущей цены 30.80. Многие сравнивают -1.25% и 8.60% перед размещением ордеров на 30.80 или 31.10. Изучайте ежедневные изменения цены WCBR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Cybersecurity Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) за последний год составила 32.71. Акции заметно колебались в пределах 23.34 - 32.71, сравнение с 32.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Cybersecurity Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Cybersecurity Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) за год составила 23.34. Сравнение с текущими 30.80 и 23.34 - 32.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WCBR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WCBR?

В прошлом WisdomTree Cybersecurity Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.29 и 18.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.70 31.95
Годовой диапазон
23.34 32.71
Предыдущее закрытие
32.29
Open
31.95
Bid
30.80
Ask
31.10
Low
30.70
High
31.95
Объем
85
Дневное изменение
-4.61%
Месячное изменение
-1.25%
6-месячное изменение
8.60%
Годовое изменение
18.64%
