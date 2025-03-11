FiyatlarBölümler
Dövizler / WALD
Geri dön - Hisse senetleri

WALD: Waldencast plc - Class A

2.08 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WALD fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.97 ve Yüksek fiyatı olarak 2.08 aralığında işlem gördü.

Waldencast plc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WALD haberleri

Günlük aralık
1.97 2.08
Yıllık aralık
1.48 4.18
Önceki kapanış
2.08
Açılış
2.08
Satış
2.08
Alış
2.38
Düşük
1.97
Yüksek
2.08
Hacim
283
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
35.06%
6 aylık değişim
-32.03%
Yıllık değişim
-42.22%
21 Eylül, Pazar