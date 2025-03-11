통화 / WALD
WALD: Waldencast plc - Class A
2.08 USD 0.00 (0.00%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WALD 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.97이고 고가는 2.08이었습니다.
Waldencast plc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WALD News
- FDA approves Obagi Medical’s first hyaluronic acid dermal filler
- Telsey lowers Waldencast stock price target to $3 on supply issues
- Waldencast Acquisition earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Waldencast Gears Up For Q2 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - Waldencast (NASDAQ:WALD)
- Palo Alto Networks, BHP, Fabrinet set to report earnings Monday
- Waldencast acquires Novaestiq to expand Obagi Medical into injectables
- Altimmune, Bit Digital, Kratos Defense & Security Solutions And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Altimmune (NASDAQ:ALT), Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Waldencast: Learning To Grow Hurts Sometimes (NASDAQ:WALD)
- Waldencast stock hits 52-week low at $2.01 amid market challenges
- Canaccord cuts Waldencast price target to $5, maintains Buy
- Telsey cuts Waldencast price target to $4, maintains Outperform
- Waldencast Q1 2025 slides: Mixed brand performance amid retail expansion push
- Waldencast plc 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WALD)
- Waldencast plc (WALD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Waldencast Q4 Earnings Preview: All Eyes On Tariff Impact, Obagi Skincare Brand - Waldencast (NASDAQ:WALD)
일일 변동 비율
1.97 2.08
년간 변동
1.48 4.18
- 이전 종가
- 2.08
- 시가
- 2.08
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- 저가
- 1.97
- 고가
- 2.08
- 볼륨
- 283
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 35.06%
- 6개월 변동
- -32.03%
- 년간 변동율
- -42.22%
20 9월, 토요일