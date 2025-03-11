Moedas / WALD
WALD: Waldencast plc - Class A
2.00 USD 0.03 (1.52%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WALD para hoje mudou para 1.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.91 e o mais alto foi 2.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Waldencast plc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WALD Notícias
- FDA approves Obagi Medical’s first hyaluronic acid dermal filler
- Telsey lowers Waldencast stock price target to $3 on supply issues
- Waldencast Acquisition earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Waldencast Gears Up For Q2 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - Waldencast (NASDAQ:WALD)
- Palo Alto Networks, BHP, Fabrinet set to report earnings Monday
- Waldencast acquires Novaestiq to expand Obagi Medical into injectables
- Altimmune, Bit Digital, Kratos Defense & Security Solutions And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Altimmune (NASDAQ:ALT), Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Waldencast: Learning To Grow Hurts Sometimes (NASDAQ:WALD)
- Waldencast stock hits 52-week low at $2.01 amid market challenges
- Canaccord cuts Waldencast price target to $5, maintains Buy
- Telsey cuts Waldencast price target to $4, maintains Outperform
- Waldencast Q1 2025 slides: Mixed brand performance amid retail expansion push
- Waldencast plc 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WALD)
- Waldencast plc (WALD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Waldencast Q4 Earnings Preview: All Eyes On Tariff Impact, Obagi Skincare Brand - Waldencast (NASDAQ:WALD)
Faixa diária
1.91 2.02
Faixa anual
1.48 4.18
- Fechamento anterior
- 1.97
- Open
- 1.97
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Low
- 1.91
- High
- 2.02
- Volume
- 176
- Mudança diária
- 1.52%
- Mudança mensal
- 29.87%
- Mudança de 6 meses
- -34.64%
- Mudança anual
- -44.44%
