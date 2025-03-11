Währungen / WALD
WALD: Waldencast plc - Class A
1.99 USD 0.09 (4.33%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WALD hat sich für heute um -4.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.97 bis zu einem Hoch von 2.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Waldencast plc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.97 2.08
Jahresspanne
1.48 4.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.08
- Eröffnung
- 2.08
- Bid
- 1.99
- Ask
- 2.29
- Tief
- 1.97
- Hoch
- 2.08
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- -4.33%
- Monatsänderung
- 29.22%
- 6-Monatsänderung
- -34.97%
- Jahresänderung
- -44.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K