Валюты / WALD
WALD: Waldencast plc - Class A
1.78 USD 0.03 (1.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WALD за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.75, а максимальная — 1.81.
Следите за динамикой Waldencast plc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WALD
- FDA approves Obagi Medical’s first hyaluronic acid dermal filler
- Telsey lowers Waldencast stock price target to $3 on supply issues
- Waldencast Acquisition earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Waldencast Gears Up For Q2 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - Waldencast (NASDAQ:WALD)
- Palo Alto Networks, BHP, Fabrinet set to report earnings Monday
- Waldencast acquires Novaestiq to expand Obagi Medical into injectables
- Altimmune, Bit Digital, Kratos Defense & Security Solutions And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Altimmune (NASDAQ:ALT), Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Waldencast: Learning To Grow Hurts Sometimes (NASDAQ:WALD)
- Waldencast stock hits 52-week low at $2.01 amid market challenges
- Canaccord cuts Waldencast price target to $5, maintains Buy
- Telsey cuts Waldencast price target to $4, maintains Outperform
- Waldencast Q1 2025 slides: Mixed brand performance amid retail expansion push
- Waldencast plc 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WALD)
- Waldencast plc (WALD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Waldencast Q4 Earnings Preview: All Eyes On Tariff Impact, Obagi Skincare Brand - Waldencast (NASDAQ:WALD)
Дневной диапазон
1.75 1.81
Годовой диапазон
1.48 4.18
- Предыдущее закрытие
- 1.75
- Open
- 1.76
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Low
- 1.75
- High
- 1.81
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- 1.71%
- Месячное изменение
- 15.58%
- 6-месячное изменение
- -41.83%
- Годовое изменение
- -50.56%
