Divisas / WALD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WALD: Waldencast plc - Class A
1.97 USD 0.19 (10.67%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WALD de hoy ha cambiado un 10.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.74, mientras que el máximo ha alcanzado 1.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Waldencast plc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WALD News
- FDA approves Obagi Medical’s first hyaluronic acid dermal filler
- Telsey lowers Waldencast stock price target to $3 on supply issues
- Waldencast Acquisition earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Waldencast Gears Up For Q2 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - Waldencast (NASDAQ:WALD)
- Palo Alto Networks, BHP, Fabrinet set to report earnings Monday
- Waldencast acquires Novaestiq to expand Obagi Medical into injectables
- Altimmune, Bit Digital, Kratos Defense & Security Solutions And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Altimmune (NASDAQ:ALT), Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Waldencast: Learning To Grow Hurts Sometimes (NASDAQ:WALD)
- Waldencast stock hits 52-week low at $2.01 amid market challenges
- Canaccord cuts Waldencast price target to $5, maintains Buy
- Telsey cuts Waldencast price target to $4, maintains Outperform
- Waldencast Q1 2025 slides: Mixed brand performance amid retail expansion push
- Waldencast plc 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WALD)
- Waldencast plc (WALD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Waldencast Q4 Earnings Preview: All Eyes On Tariff Impact, Obagi Skincare Brand - Waldencast (NASDAQ:WALD)
Rango diario
1.74 1.99
Rango anual
1.48 4.18
- Cierres anteriores
- 1.78
- Open
- 1.74
- Bid
- 1.97
- Ask
- 2.27
- Low
- 1.74
- High
- 1.99
- Volumen
- 173
- Cambio diario
- 10.67%
- Cambio mensual
- 27.92%
- Cambio a 6 meses
- -35.62%
- Cambio anual
- -45.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B