WALD: Waldencast plc - Class A
2.08 USD 0.11 (5.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WALDの今日の為替レートは、5.58%変化しました。日中、通貨は1あたり1.91の安値と2.11の高値で取引されました。
Waldencast plc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WALD News
- FDA approves Obagi Medical’s first hyaluronic acid dermal filler
- Telsey lowers Waldencast stock price target to $3 on supply issues
- Waldencast Acquisition earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Waldencast Gears Up For Q2 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - Waldencast (NASDAQ:WALD)
- Palo Alto Networks, BHP, Fabrinet set to report earnings Monday
- Waldencast acquires Novaestiq to expand Obagi Medical into injectables
- Altimmune, Bit Digital, Kratos Defense & Security Solutions And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Altimmune (NASDAQ:ALT), Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Waldencast: Learning To Grow Hurts Sometimes (NASDAQ:WALD)
- Waldencast stock hits 52-week low at $2.01 amid market challenges
- Canaccord cuts Waldencast price target to $5, maintains Buy
- Telsey cuts Waldencast price target to $4, maintains Outperform
- Waldencast Q1 2025 slides: Mixed brand performance amid retail expansion push
- Waldencast plc 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WALD)
- Waldencast plc (WALD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Waldencast Q4 Earnings Preview: All Eyes On Tariff Impact, Obagi Skincare Brand - Waldencast (NASDAQ:WALD)
1日のレンジ
1.91 2.11
1年のレンジ
1.48 4.18
- 以前の終値
- 1.97
- 始値
- 1.97
- 買値
- 2.08
- 買値
- 2.38
- 安値
- 1.91
- 高値
- 2.11
- 出来高
- 473
- 1日の変化
- 5.58%
- 1ヶ月の変化
- 35.06%
- 6ヶ月の変化
- -32.03%
- 1年の変化
- -42.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K