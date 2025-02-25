Dövizler / WAFU
WAFU: Wah Fu Education Group Limited
1.74 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WAFU fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.72 ve Yüksek fiyatı olarak 1.82 aralığında işlem gördü.
Wah Fu Education Group Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WAFU haberleri
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Wah Fu Education Group (WAFU) Stock Is Surging - Wah Fu Education Gr (NASDAQ:WAFU)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Caution Is Warranted,' Says Expert As Investors Navigate 'Complex Dynamics' Ahead - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
Günlük aralık
1.72 1.82
Yıllık aralık
1.25 7.49
- Önceki kapanış
- 1.74
- Açılış
- 1.81
- Satış
- 1.74
- Alış
- 2.04
- Düşük
- 1.72
- Yüksek
- 1.82
- Hacim
- 159
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 20.83%
- 6 aylık değişim
- 10.13%
- Yıllık değişim
- -12.56%
21 Eylül, Pazar