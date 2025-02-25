FiyatlarBölümler
Dövizler / WAFU
WAFU: Wah Fu Education Group Limited

1.74 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WAFU fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.72 ve Yüksek fiyatı olarak 1.82 aralığında işlem gördü.

Wah Fu Education Group Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.72 1.82
Yıllık aralık
1.25 7.49
Önceki kapanış
1.74
Açılış
1.81
Satış
1.74
Alış
2.04
Düşük
1.72
Yüksek
1.82
Hacim
159
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
20.83%
6 aylık değişim
10.13%
Yıllık değişim
-12.56%
21 Eylül, Pazar