WAFU: Wah Fu Education Group Limited
1.75 USD 0.01 (0.57%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WAFU hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.74 bis zu einem Hoch von 1.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wah Fu Education Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.74 1.82
Jahresspanne
1.25 7.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.74
- Eröffnung
- 1.81
- Bid
- 1.75
- Ask
- 2.05
- Tief
- 1.74
- Hoch
- 1.82
- Volumen
- 125
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- 21.53%
- 6-Monatsänderung
- 10.76%
- Jahresänderung
- -12.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K