WAFU: Wah Fu Education Group Limited

1.75 USD 0.01 (0.57%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WAFU hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.74 bis zu einem Hoch von 1.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wah Fu Education Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.74 1.82
Jahresspanne
1.25 7.49
Vorheriger Schlusskurs
1.74
Eröffnung
1.81
Bid
1.75
Ask
2.05
Tief
1.74
Hoch
1.82
Volumen
125
Tagesänderung
0.57%
Monatsänderung
21.53%
6-Monatsänderung
10.76%
Jahresänderung
-12.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K