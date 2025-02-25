Валюты / WAFU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WAFU: Wah Fu Education Group Limited
1.82 USD 0.24 (15.19%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WAFU за сегодня изменился на 15.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.65, а максимальная — 1.90.
Следите за динамикой Wah Fu Education Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WAFU
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Wah Fu Education Group (WAFU) Stock Is Surging - Wah Fu Education Gr (NASDAQ:WAFU)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Caution Is Warranted,' Says Expert As Investors Navigate 'Complex Dynamics' Ahead - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
Дневной диапазон
1.65 1.90
Годовой диапазон
1.25 7.49
- Предыдущее закрытие
- 1.58
- Open
- 1.65
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Low
- 1.65
- High
- 1.90
- Объем
- 1.031 K
- Дневное изменение
- 15.19%
- Месячное изменение
- 26.39%
- 6-месячное изменение
- 15.19%
- Годовое изменение
- -8.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.