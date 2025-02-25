КотировкиРазделы
WAFU
WAFU: Wah Fu Education Group Limited

1.82 USD 0.24 (15.19%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WAFU за сегодня изменился на 15.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.65, а максимальная — 1.90.

Следите за динамикой Wah Fu Education Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.65 1.90
Годовой диапазон
1.25 7.49
Предыдущее закрытие
1.58
Open
1.65
Bid
1.82
Ask
2.12
Low
1.65
High
1.90
Объем
1.031 K
Дневное изменение
15.19%
Месячное изменение
26.39%
6-месячное изменение
15.19%
Годовое изменение
-8.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.