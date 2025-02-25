Valute / WAFU
WAFU: Wah Fu Education Group Limited
1.74 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WAFU ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.72 e ad un massimo di 1.82.
Segui le dinamiche di Wah Fu Education Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WAFU News
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Wah Fu Education Group (WAFU) Stock Is Surging - Wah Fu Education Gr (NASDAQ:WAFU)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Caution Is Warranted,' Says Expert As Investors Navigate 'Complex Dynamics' Ahead - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
Intervallo Giornaliero
1.72 1.82
Intervallo Annuale
1.25 7.49
- Chiusura Precedente
- 1.74
- Apertura
- 1.81
- Bid
- 1.74
- Ask
- 2.04
- Minimo
- 1.72
- Massimo
- 1.82
- Volume
- 159
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 20.83%
- Variazione Semestrale
- 10.13%
- Variazione Annuale
- -12.56%
21 settembre, domenica