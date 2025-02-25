통화 / WAFU
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WAFU: Wah Fu Education Group Limited
1.74 USD 0.00 (0.00%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WAFU 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.72이고 고가는 1.82이었습니다.
Wah Fu Education Group Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WAFU News
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Wah Fu Education Group (WAFU) Stock Is Surging - Wah Fu Education Gr (NASDAQ:WAFU)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Caution Is Warranted,' Says Expert As Investors Navigate 'Complex Dynamics' Ahead - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
일일 변동 비율
1.72 1.82
년간 변동
1.25 7.49
- 이전 종가
- 1.74
- 시가
- 1.81
- Bid
- 1.74
- Ask
- 2.04
- 저가
- 1.72
- 고가
- 1.82
- 볼륨
- 159
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 20.83%
- 6개월 변동
- 10.13%
- 년간 변동율
- -12.56%
20 9월, 토요일