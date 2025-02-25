クォートセクション
通貨 / WAFU
WAFU: Wah Fu Education Group Limited

1.74 USD 0.05 (2.96%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WAFUの今日の為替レートは、2.96%変化しました。日中、通貨は1あたり1.67の安値と1.79の高値で取引されました。

Wah Fu Education Group Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
1.67 1.79
1年のレンジ
1.25 7.49
以前の終値
1.69
始値
1.68
買値
1.74
買値
2.04
安値
1.67
高値
1.79
出来高
176
1日の変化
2.96%
1ヶ月の変化
20.83%
6ヶ月の変化
10.13%
1年の変化
-12.56%
