通貨 / WAFU
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WAFU: Wah Fu Education Group Limited
1.74 USD 0.05 (2.96%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WAFUの今日の為替レートは、2.96%変化しました。日中、通貨は1あたり1.67の安値と1.79の高値で取引されました。
Wah Fu Education Group Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WAFU News
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Wah Fu Education Group (WAFU) Stock Is Surging - Wah Fu Education Gr (NASDAQ:WAFU)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Caution Is Warranted,' Says Expert As Investors Navigate 'Complex Dynamics' Ahead - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
1日のレンジ
1.67 1.79
1年のレンジ
1.25 7.49
- 以前の終値
- 1.69
- 始値
- 1.68
- 買値
- 1.74
- 買値
- 2.04
- 安値
- 1.67
- 高値
- 1.79
- 出来高
- 176
- 1日の変化
- 2.96%
- 1ヶ月の変化
- 20.83%
- 6ヶ月の変化
- 10.13%
- 1年の変化
- -12.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K