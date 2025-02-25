Moedas / WAFU
WAFU: Wah Fu Education Group Limited
1.74 USD 0.05 (2.96%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WAFU para hoje mudou para 2.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.67 e o mais alto foi 1.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Wah Fu Education Group Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WAFU Notícias
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Wah Fu Education Group (WAFU) Stock Is Surging - Wah Fu Education Gr (NASDAQ:WAFU)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Caution Is Warranted,' Says Expert As Investors Navigate 'Complex Dynamics' Ahead - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
Faixa diária
1.67 1.79
Faixa anual
1.25 7.49
- Fechamento anterior
- 1.69
- Open
- 1.68
- Bid
- 1.74
- Ask
- 2.04
- Low
- 1.67
- High
- 1.79
- Volume
- 176
- Mudança diária
- 2.96%
- Mudança mensal
- 20.83%
- Mudança de 6 meses
- 10.13%
- Mudança anual
- -12.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh