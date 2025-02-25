货币 / WAFU
WAFU: Wah Fu Education Group Limited
1.69 USD 0.13 (7.14%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WAFU汇率已更改-7.14%。当日，交易品种以低点1.69和高点1.82进行交易。
关注Wah Fu Education Group Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WAFU新闻
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Wah Fu Education Group (WAFU) Stock Is Surging - Wah Fu Education Gr (NASDAQ:WAFU)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Caution Is Warranted,' Says Expert As Investors Navigate 'Complex Dynamics' Ahead - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
日范围
1.69 1.82
年范围
1.25 7.49
- 前一天收盘价
- 1.82
- 开盘价
- 1.80
- 卖价
- 1.69
- 买价
- 1.99
- 最低价
- 1.69
- 最高价
- 1.82
- 交易量
- 311
- 日变化
- -7.14%
- 月变化
- 17.36%
- 6个月变化
- 6.96%
- 年变化
- -15.08%
