Dövizler / WAFD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WAFD: WaFd Inc
31.43 USD 0.40 (1.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WAFD fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.14 ve Yüksek fiyatı olarak 31.80 aralığında işlem gördü.
WaFd Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WAFD haberleri
- WaFd Bank SBA Tercih Edilen Kredi Veren statüsünü aldı
- WaFd Bank receives SBA Preferred Lender designation
- WaFd Stock: Solid 7.2% Yield From Preferred Shares (NASDAQ:WAFD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- WaFd (WAFD) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- East West Bancorp (EWBC) Down 4.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Why Is Zions (ZION) Down 6.5% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- WaFd announces 27 cent quarterly dividend, its 170th consecutive
- LendingTree Q2 Earnings Surpass Estimates, EBITDA Improves Y/Y
- Stephens raises Washington Federal stock price target to $33 on solid deposit growth
- Washington Federal price target raised to $33 from $29 at DA Davidson
- WAFD Gains as Q3 Earnings Beat on Fee Income, Weak Lending Hurts NII
- WaFd Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Comerica's Q2 Earnings to be Hurt by Higher Expenses & Lower Deposits
- HWC Q2 Earnings Beat Estimates on NII & Fee Income Growth, Stock Down
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- WaFd Inc. declares preferred stock dividend
- WaFd Bank Q2 earnings top estimates, shares up nearly 4%
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- WaFd: Regional Bank With A 7.3% Yielding Preferred Share (NASDAQ:WAFD)
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Günlük aralık
31.14 31.80
Yıllık aralık
22.12 38.61
- Önceki kapanış
- 31.83
- Açılış
- 31.80
- Satış
- 31.43
- Alış
- 31.73
- Düşük
- 31.14
- Yüksek
- 31.80
- Hacim
- 1.577 K
- Günlük değişim
- -1.26%
- Aylık değişim
- 0.93%
- 6 aylık değişim
- 10.59%
- Yıllık değişim
- -6.76%
21 Eylül, Pazar