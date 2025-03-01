Währungen / WAFD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WAFD: WaFd Inc
31.83 USD 0.73 (2.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WAFD hat sich für heute um 2.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.07 bis zu einem Hoch von 31.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die WaFd Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WAFD News
- WaFd Bank erhält SBA-Status als "Preferred Lender"
- WaFd Bank receives SBA Preferred Lender designation
- WaFd Stock: Solid 7.2% Yield From Preferred Shares (NASDAQ:WAFD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- WaFd (WAFD) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- East West Bancorp (EWBC) Down 4.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Why Is Zions (ZION) Down 6.5% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- WaFd announces 27 cent quarterly dividend, its 170th consecutive
- LendingTree Q2 Earnings Surpass Estimates, EBITDA Improves Y/Y
- Stephens raises Washington Federal stock price target to $33 on solid deposit growth
- Washington Federal price target raised to $33 from $29 at DA Davidson
- WAFD Gains as Q3 Earnings Beat on Fee Income, Weak Lending Hurts NII
- WaFd Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Comerica's Q2 Earnings to be Hurt by Higher Expenses & Lower Deposits
- HWC Q2 Earnings Beat Estimates on NII & Fee Income Growth, Stock Down
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- WaFd Inc. declares preferred stock dividend
- WaFd Bank Q2 earnings top estimates, shares up nearly 4%
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- WaFd: Regional Bank With A 7.3% Yielding Preferred Share (NASDAQ:WAFD)
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Tagesspanne
31.07 31.86
Jahresspanne
22.12 38.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.10
- Eröffnung
- 31.24
- Bid
- 31.83
- Ask
- 32.13
- Tief
- 31.07
- Hoch
- 31.86
- Volumen
- 1.185 K
- Tagesänderung
- 2.35%
- Monatsänderung
- 2.22%
- 6-Monatsänderung
- 12.00%
- Jahresänderung
- -5.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K