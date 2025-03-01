通貨 / WAFD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WAFD: WaFd Inc
31.83 USD 0.73 (2.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WAFDの今日の為替レートは、2.35%変化しました。日中、通貨は1あたり31.07の安値と31.86の高値で取引されました。
WaFd Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WAFD News
- WaFd銀行、SBA優先貸し手の指定を受ける
- WaFd Bank receives SBA Preferred Lender designation
- WaFd Stock: Solid 7.2% Yield From Preferred Shares (NASDAQ:WAFD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- WaFd (WAFD) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- East West Bancorp (EWBC) Down 4.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Why Is Zions (ZION) Down 6.5% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- WaFd announces 27 cent quarterly dividend, its 170th consecutive
- LendingTree Q2 Earnings Surpass Estimates, EBITDA Improves Y/Y
- Stephens raises Washington Federal stock price target to $33 on solid deposit growth
- Washington Federal price target raised to $33 from $29 at DA Davidson
- WAFD Gains as Q3 Earnings Beat on Fee Income, Weak Lending Hurts NII
- WaFd Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Comerica's Q2 Earnings to be Hurt by Higher Expenses & Lower Deposits
- HWC Q2 Earnings Beat Estimates on NII & Fee Income Growth, Stock Down
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- WaFd Inc. declares preferred stock dividend
- WaFd Bank Q2 earnings top estimates, shares up nearly 4%
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- WaFd: Regional Bank With A 7.3% Yielding Preferred Share (NASDAQ:WAFD)
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
1日のレンジ
31.07 31.86
1年のレンジ
22.12 38.61
- 以前の終値
- 31.10
- 始値
- 31.24
- 買値
- 31.83
- 買値
- 32.13
- 安値
- 31.07
- 高値
- 31.86
- 出来高
- 1.185 K
- 1日の変化
- 2.35%
- 1ヶ月の変化
- 2.22%
- 6ヶ月の変化
- 12.00%
- 1年の変化
- -5.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K