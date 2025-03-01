Валюты / WAFD
WAFD: WaFd Inc
31.03 USD 0.11 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WAFD за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.38, а максимальная — 31.04.
Следите за динамикой WaFd Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
30.38 31.04
Годовой диапазон
22.12 38.61
- Предыдущее закрытие
- 30.92
- Open
- 30.93
- Bid
- 31.03
- Ask
- 31.33
- Low
- 30.38
- High
- 31.04
- Объем
- 1.098 K
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- -0.35%
- 6-месячное изменение
- 9.18%
- Годовое изменение
- -7.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.