Divisas / WAFD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WAFD: WaFd Inc
31.10 USD 0.07 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WAFD de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.99, mientras que el máximo ha alcanzado 32.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WaFd Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WAFD News
- WaFd Bank recibe designación de Prestamista Preferente de la SBA
- WaFd Bank recibe designación de Prestamista Preferente de la SBA
- WaFd Bank receives SBA Preferred Lender designation
- WaFd Stock: Solid 7.2% Yield From Preferred Shares (NASDAQ:WAFD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- WaFd (WAFD) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- East West Bancorp (EWBC) Down 4.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Why Is Zions (ZION) Down 6.5% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- WaFd announces 27 cent quarterly dividend, its 170th consecutive
- LendingTree Q2 Earnings Surpass Estimates, EBITDA Improves Y/Y
- Stephens raises Washington Federal stock price target to $33 on solid deposit growth
- Washington Federal price target raised to $33 from $29 at DA Davidson
- WAFD Gains as Q3 Earnings Beat on Fee Income, Weak Lending Hurts NII
- WaFd Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Comerica's Q2 Earnings to be Hurt by Higher Expenses & Lower Deposits
- HWC Q2 Earnings Beat Estimates on NII & Fee Income Growth, Stock Down
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- WaFd Inc. declares preferred stock dividend
- WaFd Bank Q2 earnings top estimates, shares up nearly 4%
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- WaFd: Regional Bank With A 7.3% Yielding Preferred Share (NASDAQ:WAFD)
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Rango diario
30.99 32.01
Rango anual
22.12 38.61
- Cierres anteriores
- 31.03
- Open
- 31.04
- Bid
- 31.10
- Ask
- 31.40
- Low
- 30.99
- High
- 32.01
- Volumen
- 1.272 K
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- -0.13%
- Cambio a 6 meses
- 9.43%
- Cambio anual
- -7.74%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B