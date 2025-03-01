货币 / WAFD
WAFD: WaFd Inc
31.44 USD 0.41 (1.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WAFD汇率已更改1.32%。当日，交易品种以低点31.01和高点31.57进行交易。
关注WaFd Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WAFD新闻
日范围
31.01 31.57
年范围
22.12 38.61
- 前一天收盘价
- 31.03
- 开盘价
- 31.04
- 卖价
- 31.44
- 买价
- 31.74
- 最低价
- 31.01
- 最高价
- 31.57
- 交易量
- 215
- 日变化
- 1.32%
- 月变化
- 0.96%
- 6个月变化
- 10.63%
- 年变化
- -6.73%
