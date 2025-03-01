Moedas / WAFD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WAFD: WaFd Inc
31.36 USD 0.26 (0.84%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WAFD para hoje mudou para 0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.07 e o mais alto foi 31.80.
Veja a dinâmica do par de moedas WaFd Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WAFD Notícias
- WaFd Bank recebe designação de Credor Preferencial do SBA
- WaFd Bank receives SBA Preferred Lender designation
- WaFd Stock: Solid 7.2% Yield From Preferred Shares (NASDAQ:WAFD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- WaFd (WAFD) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- East West Bancorp (EWBC) Down 4.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Why Is Zions (ZION) Down 6.5% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- WaFd announces 27 cent quarterly dividend, its 170th consecutive
- LendingTree Q2 Earnings Surpass Estimates, EBITDA Improves Y/Y
- Stephens raises Washington Federal stock price target to $33 on solid deposit growth
- Washington Federal price target raised to $33 from $29 at DA Davidson
- WAFD Gains as Q3 Earnings Beat on Fee Income, Weak Lending Hurts NII
- WaFd Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Comerica's Q2 Earnings to be Hurt by Higher Expenses & Lower Deposits
- HWC Q2 Earnings Beat Estimates on NII & Fee Income Growth, Stock Down
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- WaFd Inc. declares preferred stock dividend
- WaFd Bank Q2 earnings top estimates, shares up nearly 4%
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- WaFd: Regional Bank With A 7.3% Yielding Preferred Share (NASDAQ:WAFD)
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Faixa diária
31.07 31.80
Faixa anual
22.12 38.61
- Fechamento anterior
- 31.10
- Open
- 31.24
- Bid
- 31.36
- Ask
- 31.66
- Low
- 31.07
- High
- 31.80
- Volume
- 247
- Mudança diária
- 0.84%
- Mudança mensal
- 0.71%
- Mudança de 6 meses
- 10.34%
- Mudança anual
- -6.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh