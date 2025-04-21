Dövizler / WABC
WABC: Westamerica Bancorporation
49.12 USD 0.96 (1.92%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WABC fiyatı bugün -1.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.94 ve Yüksek fiyatı olarak 50.02 aralığında işlem gördü.
Westamerica Bancorporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Westamerica Bancorporation director E. Joseph Bowler to retire in September
- Westamerica Bancorporation declares $0.46 quarterly dividend
- Westamerica Bancorp beats Q2 earnings estimates despite revenue miss
- Westamerica Bancorporation earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
Günlük aralık
48.94 50.02
Yıllık aralık
42.00 59.98
- Önceki kapanış
- 50.08
- Açılış
- 50.02
- Satış
- 49.12
- Alış
- 49.42
- Düşük
- 48.94
- Yüksek
- 50.02
- Hacim
- 642
- Günlük değişim
- -1.92%
- Aylık değişim
- -0.83%
- 6 aylık değişim
- -2.71%
- Yıllık değişim
- -0.10%
21 Eylül, Pazar